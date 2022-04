Abril del Río

Jueves 7 de abril de 2022, p. a12

Sin miedo, sin miedo , le insistía el entrenador asistente al lado de la cancha a Luis Patiño, quien resistió con certeras devoluciones hasta salir victorioso, al lado del español Adrián Menéndez-Maceiras, para avanzar a cuartos de final del torneo de dobles del Abierto Ciudad de México 2022.

Patiño y Menéndez-Maceiras, superaron en tres sets de 3-6, 6-3 y 12-10 a la dupla compuesta por el venezolano Luis David Martínez y el brasileño Felipe Meligeni.

La gente no se da cuenta lo difícil que es jugar aquí. Toda la vida he practicado a nivel del mar y nunca he entrenado en altura. La verdad es que es muy complicado adaptarse y eso es lo que estamos tratando de hacer , afirmó Patiño, primer mexicano en librar una ronda en este Challenger denominado Mexico City Open.

No obstante, todos los jugadores por igual enfrentan las dificultades que supone la altitud de la Ciudad de México (2 mil 240 metros sobre el nivel del mar), donde las bolas vuelan diferente, por lo que tienen que “ajustar la forma en que golpeas, el cuerpo, debes jugar más agachado, cerrar tiros más abajo. Pero también todo eso es confianza, la parte mental es clave; aquí si se te va un poquitín, no vuelve a caer la bola adentro, entonces debes estar concentrado más de lo normal, todo el tiempo, cada punto.