Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 3

Con esculturas plasmadas en monumentos, representaciones de personalidades relevantes y elementos identitarios en México, la exposición Rostros y retratos: Expresiones en volumen abre hoy en el Museo Mural Diego Rivera.

El recinto presenta también, a partir de mañana, la muestra Los murales de Pablo O’Higgins o la invención del porvenir, con 10 bocetos realizados entre 1934 y 1964, de los 15 del creador donados por María O’Higgins en 2017.

Es un homenaje a ella, que siempre estuvo preocupada por que las instituciones mexicanas resguardaran la memoria y, por eso, deposité en varios acervos obra de su esposo , dijo Marisol Argüelles, encargada de la dirección del museo.

La muestra Rostros y retratos reúne 121 piezas de 70 artistas, entre quienes se encuentran 46 creadores nacionales, producidas entre los siglos XIX y XXI. Contiene un núcleo que retoma a los personajes del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera.

Exhibe obras en materiales como madera, piedra, yeso, cerámica, bronce, mármol, jade, basalto, terracota, cera, resina, porcelana y alabastro, provenientes de 41 colecciones particulares y 15 fondos institucionales.

María Estela Duarte, curadora de la exposición, destacó en conferencia que era tan rico el tema que nos fuimos desde el siglo XIX hasta la actualidad y hay muchas esculturas que no conozco, pero lo importante fue ver los rostros, las técnicas y los materiales. Se me hace muy rico ver toda esta plasticidad. Me llevó cuatro años hacer una exposición como ésta, es algo titánico .

La muestra, que concluirá el próximo 7 de agosto, está dividida en cuatro núcleos: temas alegóricos y simbólicos; aproximaciones etnográficas a grupos originarios de América, África y Asia; el conformado por una selección de figuras que Rivera inmortalizó en el emblemático mural, y el integrado por efigies de personajes clave en el campo de la ciencia, la historia y la cultura.

Marisol Argüelles mencionó que era importante brindar al publico esta muestra con muchas capas de información. Tiene que ver con los personajes, los escultores, las técnicas , pero sin saturarlos.

Se trata de lograr un “recorrido no tanto académico, sino para disfrutar de la escultura, recorrer la historia… y para quien quiere saberlo todo, pondremos a su disposición material, sin saturar el recorrido y la sala, a través de contenidos a los que se podrá acceder a través de códigos QR, para que puedan saber de los escultores y de los personajes retratados”.

Estela de personalidades

La muestra reúne trabajos de Adamo Boari, Carlos Bracho, Ernesto Tamariz, Tomás Chávez Morado, Arnaldo Coen, Ángela Gurría, María Lagunes, Tosia Malamud, Jorge Marín, Oliverio Martínez, Luis Ortiz Monasterio, Alberto de la Vega, Reynaldo Velázquez, Francisco Zúñiga, Inmaculada Abarca y Germán Cueto, entre otros.