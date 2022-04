Desde el Monumento a la Revolución le decimos que no lo van a vencer las calumnias; nada, porque tiene un pueblo que lo acompaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo , afirmó Sheinbaum ante miles que no dejaron de gritar ¡yo! , a la pregunta de ¿quién va a participar en la consulta del domingo?

Ante más de 80 mil personas que llegaron desde el mediodía, la jefa de Gobierno –quien solicitó el descuento de su jornada laboral– lanzó un discurso contra los consejeros electorales porque no tienen autoridad moral para actuar , pues desde los comicios de 2006 les pasó desapercibido el fraude electoral en favor de Felipe Calderón, y ahora, en el contexto de la consulta, esconden casillas y no difunden el ejercicio .

▲ La jefa de Gobierno dijo que futuros presidentes no podrán ignorar este tipo de procesos. Foto Marco Peláez

▲ A pesar del calor, miles de personas acudieron al llamado de la dirigencia morenista y refrendaron su apoyo a la propuesta de cambios del presidente López Obrador y respondieron positivamente a la pregunta de si votarán el domingo. Foto Luis Castillo

En el acto para defender la propuesta de reforma eléctrica del Presidente, Sheinbaum hizo un llamado a los diputados a que hagan historia , a dejar atrás el partidismo, las leyes de Enrique Peña Nieto y a votar en favor de los cambios.

¿Qué ganamos con la reforma del presidente López Obrador? Soberanía, bienestar, futuro, esperanza. ¿Queremos energías renovables? Por supuesto que sí, pero sin el saqueo de las tierras de los campesinos. ¿Queremos energías limpias? Por supuesto que sí, pero no a costa de subsidiar la transmisión a las grandes trasnacionales , dijo Sheinbaum, quien horas antes consideró que como jefa de Gobierno no tiene por qué dejar de hablar del tema, cuando está de acuerdo como experta en energía y al ser parte del movimiento; no obstante, no descartó que haya reclamos del INE.

Miguel Torruco, diputado federal de Morena, explicó los beneficios que implica la modificación de tres artículos de la Constitución, como el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, la transición energética y la salvaguarda del litio en México.

Las imágenes aéreas mostraron sillas vacías que iban a ser ocupadas por invitados especiales, quienes prefirieron subir al templete para respaldar a Sheinbaum y a los dirigentes de Morena. Allí estaban integrantes del gabinete federal y local, alcaldes, diputados y líderes de organizaciones sociales.

Con la consigna de no somos acarreados , llegaron decenas de personas en camiones procedentes de Xochimilco y Tlalpan. Maricruz y Elizabeth dijeron que hay que apoyar al presidente López Obrador en las reformas para seguir con el apoyo que no habían recibido en otro gobierno, como las becas para estudiantes y madres solteras. Los autobuses se estacionaron antes de las 4 de la tarde en Tolsá y llegaron hasta Balderas.

(Con información de Rocío González Alvarado y Elba Mónica Bravo)