E

n 1977 se estrenó una canción que, 45 años después, todavía tarareamos. Seguramente recordarás la voz de José José entonando Buenos días, amor. Recordar esta melodía no tendría nada de raro si no es porque debemos poner atención a la letra. De ella habría que destacar algunas frases: me perdí en tu vientre cuando aún dormías , cerré un beso en tus labios por si acaso me reñías , “…has perdido el color, amor, amor, y no dices nada”, escondiste tus temores bajo una almohada, sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada, el que calla otorga y sé que estás enamorada .

Como podrán imaginar, una persona tomó el cuerpo de otra sin su consentimiento. Ojalá este tipo de conductas sólo ocurriera en la imaginación de un compositor, pero no, desafortunadamente acontecen todos los días y dan lugar a la comisión de un delito de naturaleza sexual.

Recientemente, el Instituto Belisario Domínguez del Senado fue sede del evento: No es no. Foro de discusión sobre delitos sexuales y consentimiento voluntario, genuino y deseado, espacio en que voces expertas del Legislativo, de procuración e impartición de justicia y de asociaciones dialogamos sobre la violencia sexual que se ejerce primordialmente sobre las mujeres, adolescentes y niñas.

La radiografía del problema sobrecoge. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron alguna violencia sexual durante el segundo semestre de 2021. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que entre julio y diciembre de ese año se dieron a conocer 5 mil 872 denuncias iniciadas por el delito de violación. Aunque se calcula, según la ENSU, que 371 mil 252 mujeres fueron víctimas de ese delito en el mismo periodo. En otras palabras, 97.3 por ciento de las mujeres violadas no denunció los hechos.

La falta de denuncia obedece a muchos factores, los principales, miedo, vergüenza, temor a ser revictimizada y falta de redes de apoyo.

En muchas ocasiones el presunto culpable cohabita con la víctima. Como en el caso de una adolescente que durante un par de años fue violentada por su padrastro bajo la amenaza de ocasionarle un daño a su madre y hermano. Un embarazo delató los hechos y la versión de la joven no fue creída por la madre. La víctima tuvo que dejar su domicilio e ir a vivir a una casa hogar donde recibió tratamientos médico y sicológico, y asesoría legal que la animaron a denunciar.

Durante el juicio, el agresor se defendió así: le despertó el instinto , ella misma tomó la iniciativa y pasó lo que tenía que pasar, pero él nunca la forzó .

Es obvio que la joven no estaba en posibilidad de otorgar el consentimiento por ser menor de edad pero, más allá de esa realidad, se evidencia un hecho culturalmente innegable que pone al descubierto que el no femenino se diluye frente a un sistema patriarcal que emerge como línea imaginaria que pretende evitar la responsabilidad penal de quienes ejercen violencia sexual.