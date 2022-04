Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de abril de 2022, p. 7

El primer contrato que le ofrecieron a Adán Jodorowsky fue firmado casi a ciegas. Frente a él se encontraban dos importantes figuras de la música francesa: Christophe, intérprete de Aline, una de las canciones francófonas más conocidas en el mundo, y Francis Dreyfus, influyente productor musical al que acababa de conocer. De modo que cuando le ofrecieron el documento, el cantante ni siquiera titubeó. Ese acto surrealista les encantó , recuerda.

Por entonces el músico tenía poco más de 20 años y era un desconocido que intentaba impulsar su novel carrera, mientras Christophe ya era ubicado por varias generaciones dentro y fuera de Francia. “Lo conocí cuando yo tenía 23 años, apareció en un show mío cuando recién estaba empezando”, contó Adán en entrevista. Me llamó después por teléfono felicitándome y preguntándome si yo tenía una discográfica. Le contesté que no, no me habían firmado nada, y que estaba en busca de una. Me dijo que me iba a presentar a su productor de toda la vida: Francis Dreyfus .

Además de comenzar a trabajar con Dreyfus en su primer álbum, Étoille éternelle, también se estableció una amistad entre los músicos. Pasábamos muchas noches juntos, haciendo cocteles, hablando de la vida, del rocanrol, escuchando acetatos en su rocola , afirmó Jodorowsky. Así, el productor que había trabajado con músicos como David Bowie, Cat Stevens y Pink Floyd, también se volvió una suerte de mentor para Adán, quien ahora suele producir a alrededor de 10 músicos o bandas al año.

Apego a la música francesa

Con el tiempo el apego que desarrolló Jodorowsky por la música francesa se convirtió en el proyecto de un disco con el irónico nombre de Mis grandes éxitos. Hecho con la idea de trasladar temas franceses al español, y hacer un lazo entre Francia y Latinoamérica, para que descubrieran las canciones que me acompañaron toda mi vida , explicó el cantante.

Él tenía la intención de que Aline, el tema de Christophe, formara parte de Mis grandes éxitos; sin embargo, por una cuestión de derechos y el fallecimiento del cantante francés en 2020, quedó fuera del álbum, pero no así las intenciones del intérprete. Despúes, gracias a ese mismo tema Jodorowsky pudo colaborar con la chilena Mon Laferte, a quien conoció a través de su faceta como productor. Siento que también, tanto como yo, está orgullosa de haber hecho la canción , precisó.

Canción que traspasa el tiempo, no tiene límites