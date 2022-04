Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Lunes 4 de abril de 2022, p. 22

Malas noticias para un pronto acuerdo que pueda poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania llegaron ayer. Como jarro de agua fría sobre el optimismo cayó la precisión que hizo el negociador jefe de los rusos, Vladimir Medinsky, en el sentido de que la posición de Rusia se mantiene invariable: no habrá paz si Ucrania no acepta que Crimea ya no le pertenece y tampoco reconoce la independencia del Donbás (las regiones de Donietsk y Lugansk).

Las negociaciones después del más reciente encuentro presencial de las delegaciones en Estambul se reanudaron, por videoconferencia, el viernes anterior y continuarán este lunes, pero todo parece indicar que para el presidente Vladimir Putin no es suficiente que Ucrania acepte ser neutral, desnuclearizada y no alienada , para ordenar un alto el fuego, reunirse con su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, y definir con él las condiciones de un pacto de paz.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró ayer que el proyecto de tratado de paz todavía no incluye puntos fundamentales que hagan posible una cumbre de los presidentes ruso y ucranio.

Lo mismo afirmó Medinsky, al declarar a la agencia noticiosa rusa Interfax, que no comparte el optimismo de David Arajamia, representante en las negociaciones del partido gobernante ucranio, Servidor del Pueblo, quien dijo que el acuerdo de paz está listo para ser debatido por los presidentes y que, a cambio de declararse neutral, Ucrania puede recibir garantías de no ser agredida por nadie.

En relación con el proyecto de acuerdo que se dice listo para una cumbre presidencial, lamentablemente no comparto el optimismo de Arajamia. Todavía tenemos mucho trabajo por delante y veo que los servicios diplomático y militar de Ucrania, según aprecio, van muy por detrás de cumplir los entendimientos que se alcanzaron a nivel político (en el encuentro de Estambul) , señaló Medinsky.

Rusia considera, en palabras de Medinsky, que en las negociaciones ha sido posible alcanzar demandas formuladas por Rusia desde 2014, en particular el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, la prohibición de instalar bases extranjeras, de permitir la presencia de tropas extranjeras o de cualquier tipo de armamento ofensivo .

En ese sentido, subrayó, vemos que la parte ucrania tiene ahora un enfoque más realista al respecto , pero enfatizó que la posición de Rusia en cuanto a Crimea y el Donbás es invariable .

Escollos insalvables

Hasta el momento, por no decir para siempre, Crimea y el Donbás son controversias que el Kremlin considera resueltas de modo definitivo, sobre todo la pertenencia de la estratégica península a la Federación Rusa.

La disposición de Kiev de asumirse neutral, bajo ciertas garantías de seguridad proporcionadas por una decena de países, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que cerraría para siempre las puertas al hipotético ingreso de Ucrania a la OTAN y, por tanto, acabaría con lo que Moscú llama su principal amenaza, es vista como un éxito por Rusia y no se opone a que sea uno de los entendimientos que podrían quedar concretados, como obligación legalmente vinculante para ambas partes, en un acuerdo de paz.