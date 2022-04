De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 4 de abril de 2022, p. a11

No me hubiera gustado ser James Bond; sería demasiada fama para mi cabeza , afirmó el australiano Eric Bana en entrevista con The Independent. El actor fue una de las pocas personas que sabía que Daniel Craig, su coprotagonista en Múnich, estaba considerado para el papel a principios de 2005. No le interesaba convertirse en uno de los hombres más reconocidos del planeta. Soy capaz de hacer cualquier cosa que se me pegue la gana, cuando yo quiera. Hubiera sido una gran pérdida .

Hace más de 20 años, el actor mostraba su bravura en el clásico de culto australiano Chopper, remasterizada para conmemorar el aniversario de la cinta. Aunque el título pudo haber pasado inadvertido, Hollywood parece haber tomado nota de la transformación de Bana en un criminal perturbadoramente explosivo. Como consecuencia Ridley Scott lo llamó para participar en La caída del Halcón Negro; Ang Lee lo hizo su Hulk, y Steven Spielberg lo eligió para Múnich.

Sabía que iba a ser de corta duración , explica Bana de su inesperado ascenso a principios de los 2000. Sabía que si no me esforzaba iba a regresar a hacer lo que sea, y era feliz con eso . Al actor le gusta estar fuera del centro de atención, incluso está agradecido porque su papel como el superhéroe verde lo dejó escondido la mayor parte del tiempo detrás de los efectos especiales.

“En Hulk nadie sabía quién era. Todo estaba centrado en el director, luego en el sujeto grande y verde, y al final estaba yo, medio a un lado”. Debido a que era la cara de Hulk la que se mostraba en todos los carteles en lugar de la de Bana, asegura: Nunca me sentí como el protagonista .