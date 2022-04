Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 4 de abril de 2022, p. 4

Madrid. El ucranio Taras Stepanenko, centrocampista del Shakhtar Donetsk, solicitó a la FIFA y a la UEFA posponer la repesca para el Mundial de Qatar 2022 que debe disputar Ucrania, ya que, después de tanto tiempo sin jugar por la invasión rusa del país, sería extremadamente difícil conseguir dos resultados positivos en el playoff.

No queremos que se nos conozca como víctimas. Somos muchachos fuertes y capaces, todos están bien y podemos jugar al 100 por ciento. Pero la pregunta que haría es: ¿cómo disputar un partido tan importante cuando no has jugado durante tanto tiempo? , señaló en una entrevista a The Sunday Times.

El centrocampista del Shakhtar Donetsk jugó un partido por última vez en diciembre, después de que la liga ucrania se suspendiera por la guerra: “Todo futbolista sabe que si te recuperas de una lesión de mucho tiempo, por más que entrenes en el gimnasio y corras, sales a jugar al futbol y todo es diferente.