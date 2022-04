Afp

Miami. En el primer gran triunfo de su meteórica carrera, el español Carlos Alcaraz derrotó al noruego Casper Ruud y se convirtió a sus 18 años y 11 meses en el campeón más joven en el Masters 1000 de Miami.

El explosivo jugador acabó también con la maldición del tenis español en este torneo, uno de los más prestigiosos del circuito después de los Grand Slams.

Su ídolo Rafael Nadal fue cinco veces subcampeón y tres de sus compatriotas cayeron en el partido por el título.

Invicto en sus tres finales en la ATP, a Alcaraz no le tembló el pulso y superó a Ruud por 7-5 y 6-4 en 1:50 horas de juego en el Hard Rock Stadium de Miami.

Este triunfo lo hace el ganador más precoz de las 37 ediciones del torneo y supera al serbio Novak Djokovic, que lo consiguió a los 19 años y 10 meses en 2007.

He disfrutado cada segundo de estas dos semanas , dijo Alcaraz en el podio antes de agradecer el apoyo del numeroso y apasionado público español y latinoamericano en las gradas.

Me habéis hecho sentir como en casa con toda la energía que me trasmitieron en los momentos difíciles. Sin vosotros no hubiera ganado , afirmó el español, quien se despidió con un “I love Miami”.

En el conjunto de Masters 1000, Alcaraz es el tercer campeón más joven después del estadunidense Michael Chang en Toronto en 1990 (18 años y 157 días) y Nadal en Montecarlo en 2005 (18 años y 318 días).