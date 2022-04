Ap

Lunes 4 de abril de 2022, p. 3

Milán. Con asistencia del mexicano Hirving Lozano, el Nápoles se llevó el triunfo en su visita ante el Atalanta (1-3) y alcanzó al Milán en lo alto de la Serie A, que hoy cerrará la jornada 31 ante el Bologna.

Lorenzo Insigne, quien dejará a los napolitanos al final de la temporada para jugar con el Toronto FC de la MLS, convirtió un penalti (14’) y asistió a Matteo Politano para el 2-0 antes del descanso (37’).

Marten de Roon descontó por el Atalanta a los 58 minutos, pero Eljif Elmas selló el resultado a nueve del final, tras un servicio filtrado de Chucky Lozano.

No podemos bajar la guardia ni pensar que ya conseguimos el objetivo. Es cierto que parece que nos hemos estabilizado, pero no debemos olvidar las derrotas pasadas para que no se repitan , advirtió el técnico de los napolitanos, Luciano Spalletti, al final del partido.

Por su parte, el Inter se impuso 1-0 en Turín a la Juventus y mantuvo la tercera posición, a tres puntos de distancia de los líderes.