i la reforma eléctrica presentada por López Obrador provoca convulsiones en los consorcios privados nacionales y foráneos que, gracias al erario y al régimen neoliberal, hacen jugosos negocios en ese sector (perderán todo tipo de privilegios, que son muchísimos), entonces habrá que estar atentos a los ataques de pánico y furia que en la clase política autóctona provocará otra iniciativa constitucional del Presidente: la electoral, que, entre otras cosas, propone reducir las inagotables prebendas y multimillonarias cantidades de las que gozan en ese mundillo, incluidos los partidos políticos.

En sus primeras pinceladas, el mandatario detalló el martes pasado que después del 10 de abril (revocación de mandato) enviará una iniciativa de reforma constitucional “para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral; esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Nosotros llegamos a la Presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales, entonces tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. Adelanto que voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto abierto. Se acabó –espero que se acabe– lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”.

Ayer abrió el abanico un poco más: “que se propongan como candidatos a consejeros y magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país, y que con los tiempos que tiene el INE –no como ahora, que ya no quiero hablar del tema– se difunda quiénes son, verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Y estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20 (10 mujeres, 10 hombres); el Judicial lo mismo, el Legislativo, ya son 60, y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado y que de ahí salgan los que van a estar en el consejo. No más cuotas”.