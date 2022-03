De La Redacción

Una sensación de incredulidad fluyó el domingo en el teatro Dolby después de que Will Smith, ante la mirada de millones, propinó una cachetada al comediante Chris Rock en plena ceremonia de entrega de los premios Óscar... y ayer aún no se disipaba. No sólo fue una ruptura, difícil de comprender, con el decoro en la televisión nacional en vivo, sino un incidente dramático, incluso parecido a una película y muchos al principio creyeron que era un poco escenificado, pero que deja marca en una industria que lucha por salir adelante luego de la pandemia.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos emitió ayer un comunicado, en el que señaló: “Se condenan las acciones del señor Smith en el espectáculo. Hemos iniciado una revisión en torno al incidente y exploraremos medidas futuras, así como consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, reglas de comportamiento y la ley de California.

No hay lugar en la academia para gente que abusa de su estatus, poder o influencia de una forma que viola los estándares de decencia , añadió.

Me pasé de la raya

Por su lado, Will Smith en su página de Facebook escribió: La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris (Rock). Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad .

Agrega: “También me gustaría ofrecer disculpas a la Academia, a los productores del show, a los asistentes y a todos los que lo ven alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros”.

Como se recordará, Smith se levantó de su lugar para abofetear al humorista Chris Rock cuando éste presentaba el premio a la categoría de mejor documental e hizo una broma pesada acerca de Jada Pinkett Smith, en la que se refería a su problema de alopecia. “No puedo esperar a G.I. Jane 2 (Hasta el límite 2)”, expresó el comediante refiriéndose a la cabeza rapada de la protagonista interpretada por Demi Moore.

Smith, quien más tarde resultaría ganador de su primer Óscar como mejor actor, luego de golpear al comediante, regresó a su lugar y le gritó: Mantén el nombre de mi esposa, fuera de tu puta boca .

Aunque Rock descartó presentar cargos en contra de Will Smith, el Departamento de Policía de Los Ángeles se puso a su disposición.

Desde que ocurrió el incidente, usuarios de redes sociales han condenado el incidente y han llegado a solicitar que la estatuilla sea devuelta. Sin embargo, dentro de las medidas más probables está la posible suspensión de la membresía de Smith, que otros miembros de la organización de cine estadunidense han solicitado.

Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que esa sea una de ellas , comentó Whoopi Goldberg en el programa The View. La actriz es una de las gobernadoras en la rama de actores de la Academia, de modo que tiene acceso a las discusiones suscitadas por el incidente.