▲ Las personas con sobrepeso piensan que les falta voluntad, que a la sociedad no le toca hacer nada y sólo ellas deben resolver el problema, y eso es falso, dice investigador de la UAM Iztapalapa. Foto Cuartoscuro

Carolina Gómez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Domingo 27 de marzo de 2022, p. 6

Ameyalli Paredes es una joven alegre, trabajadora y disfruta su profesión: gastronomía. Sin embargo, esa emoción se diluye cuando narra cómo la perciben los demás, pues antes de verla como persona, se fijan en que soy gorda .

Evade comprar ropa en tiendas de moda y subirse al transporte, se siente evaluada al comer en público, detesta que le den consejos para hacer dieta y ejercicio sin haberlos solicitado, ha sido rechazada en empleos por su apariencia y le duele que le digan gorda a modo de insulto .

A sus 25 años, con obesidad grado tres, experimenta en carne propia la discriminación denominada gordofobia, expresión que estigmatiza a las personas por el simple hecho de tener kilos de más. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017 señala que más de la mitad de la población mayor de 18 años ha sido discriminada por su apariencia, que incluye el peso.

En la Ciudad de México, la Encuesta sobre Discriminación (EDIS) del mismo año refiere que la primera causa de discriminación es el sobrepeso, con 10.7 por ciento. Más de mil especialistas en salud y obesidad lanzaron un pronunciamiento con 10 recomendaciones para comprender la obesidad como enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Además, demandan que las personas con obesidad no sean estigmatizadas.

En un país donde 75 por ciento de los adultos sufren sobrepeso u obesidad, nutriólogas que crean conciencia en redes sociales en contra de la gordofobia advierten que se debe eliminar el lenguaje que hace mofa de las complexiones grandes, como por ejemplo: me cae gorda(o) , se fue como gorda en tobogán y ¿qué te panzó? , frases que, aunque parecen graciosas, mandan el mensaje de que es válido burlarse de los cuerpos gordos .

Ameyalli cuenta a La Jornada que, aunque es más costoso, prefiere tomar taxis de aplicación antes que subirse a un pesero o, peor aún, a una combi, porque estorbo el paso a los demás cuando me toca ir de pie o es difícil caber en los pequeños espacios de una combi .

No tiene mucha ropa, porque prefiere ahorrarse el maltrato en las tiendas: ese instante cuando la barren con la mirada al preguntar si hay alguna talla, que de inmediato le digan que no hay prendas de su tamaño o la envíen directamente a las tallas extras, donde no hay prendas bonitas. Opta por comprar en un sitio de Internet con tallas grandes y más variedad. También le molesta que la ropa grande es más cara.

Víctimas femeninas