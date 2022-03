Ana Mónica Rodríguez

Domingo 27 de marzo de 2022, p. 7

Fred Roldán, El Señor Teatro, quien aseguraba que desnudaba su alma sobre los escenarios y que su mayor trabajo en la vida era ser feliz , falleció este sábado a los 62 años de edad, luego de luchar varios días contra un agresivo cáncer en el cuello.

El actor y productor, quien nació en la Ciudad de México, el 29 de septiembre de 1959, debutó a los seis años de edad, interpretó más de 50 personajes en su trayectoria, produjo infinidad de montajes, además de fundar el Centro Cultural Roldán Sandoval en el que presentaba sus obras, junto con su ex esposa Lupita Sandoval.

Roldán también dio muestra de tenacidad y disciplina: encarnó más de 38 años al personaje de Pinocho, en más de 27 participó en Y llegaron las brujas y durante varios más interpretó a El hombre elefante. Inteligencia y amor, aseguró a este diario en 2019, fueron claves para su permanencia en el medio artístico.

En este tiempo, dijo, también he creado mi público de teatro para niños, me siguen viendo, he trascendido generaciones, porque los espectadores han tenido hijos y los traen a verme; es el cuento de nunca acabar .

También protagonizó su obra biográfica Es mi vida, donde develó quién es realmente Fred Roldán, el hombre de carne y hueso.

Sobre Es mi vida sostuvo: Es el desnudo más fuerte de mi carrera y no hablo de quitarme la ropa, sino de desnudar mi alma. Cuento toda mi historia desde que nací hasta este momento.