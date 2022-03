De la Redacción

El ex futbolista mexicano Hugo Sánchez fue incluido como parte del top-50 que realizó la revista Four For Two y ocupó el lugar 14 de toda la historia del Real Madrid. El Pentapichichi ha sido el máximo exponente tricolor en Europa y eso lo tiene gracias a todo lo que consiguió con la escuadra merengue con 208 goles en 282 partidos.