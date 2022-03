D

e nuevo la primavera explota en la ciudad con la floración de innumerables especies y los árboles dan a luz hojitas verde tierno. Las jacarandas deslumbran con sus flores violáceas y las magnolias compiten con las suyas, enormes y elegantes color perla.

En parques, camellones y jardines tupidos setos de flores deslumbran con su belleza y colorido: lirios, clivias, hortensias, bugambilias, malvones, rosas, agapandos blancos y lilas que semejan fuegos artificiales y hasta una despistada nochebuena.

Desde siempre las flores han sido parte importante de la vida de los mexicanos; esta fascinación no murió con la conquista. Hasta la fecha se cultivan en las chinampas de Xochimilco y Tláhuac y en múltiples viveros. No hay casa, por humilde que sea, que no tenga botes con flores. Es parte esencial en las ceremonias: bodas, bautizos, fiestas patronales, Día de Muertos.

De esa ancestral veneración tenemos como muestra ejemplar una de las esculturas más bellas del panteón mexica, que representa a Xochipilli, dios del amor, las flores, los juegos, la belleza, la danza, el placer, las artes y las canciones. La palabra se conforma por los vocablos náhuatl: xóchitl, flor, y pilli, príncipe, lo que se traduce como príncipe de las flores, aunque también puede ser interpretada como flor preciosa o flor noble.

Esta obra maestra data del Posclásico tardío (1200-1521) y fue encontrada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl a mediados del siglo XIX. Forma parte importante del acervo arqueológico del INAH, que la muestra en la sala Mexica del Museo de Antropología.

Una manera gozosa de celebrar la primavera es con una visita a Xochipilli. La portentosa escultura muestra a un hombre con las piernas cruzadas, los brazos suavemente recargados sobre los muslos y las manos suspendidas. El rostro conmovedor mira hacia los cielos. Una divinidad en éxtasis.

La figura, de proporciones perfectas, se asienta sobre un pedestal con flores y mariposas en cuyos trazos puede desentrañarse el universo. Una enorme flor une la parte inferior, geométrica, con la superior, de formas sinuosas y orgánicas.

El destacado esteta y filósofo Justino Fernández señala que las proporciones del conjunto, la composición y todo el labrado son de una belleza refinada y que es por entero magistral.