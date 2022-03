E

ntre la emotividad que generó el que cerca de 70 mil personas por día pudieran reunirse de nuevo tras una dolorosa pandemia/encierro de dos años (que por fortuna va de salida), y el equilibrado buen cartel de este año, es posible asegurar que la de 2022 (19 y 20 de marzo) fue una de las mejores ediciones del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, conocido como Vive Latino, o el Vive para la banda.

Los gustosos de asistir al apretuje feliz donde se puede conocer en directo lo que están haciendo nuestros coterráneos, así como muchos otros cuyo común denominador es el español (con uno que otro convidado anglosajón), no veían la hora de poder sentirse sin tanto miedo al contagio, cantando coros al lado de decenas de miles, la mayoría consciente y responsable, ya acostumbrada a usar cubrebocas en momentos de mayor tumulto. Y es que la convivencia cara a cara, la cercanía corporal, las chelas con los amigos, el compartir altos decibeles y abrazos con quienes amamos, nunca podrán ser sustituidos por lo virtual; el asueto virulento y sus fríos conciertos en línea hicieron extrañar y valorar estos momentos, y en este rencuentro los asistentes se volcaron, ultra- ganosos, erizos de festivales. Asimismo, artísticamente el encuentro estuvo a la altura de los tiempos, con actos de gran calidad, plenos de sonidos tanto clásicos como contemporáneos, abarcando una amplia gama de géneros y pensamientos.

El sábado, Maldita Vecindad marcó uno de los momentos más emotivos al recordar al fallecido Sax e invitar a tocar su instrumento a Malena Ríos, quien sigue esperando justicia tras ser atacada con ácido por su ex pareja; con sonido renovado pero potente, la legendaria banda cerró la noche en alto. Igual fue lindo ver sano y en forma al guitarrista Lino Nava con La Lupita. Julieta Venegas lució radiante, tocando sus éxitos con arreglos diferentes, acústicos, con mucho acordeón; estrenó la bailable Mismo amor. Gary Clark Jr derrochó fuerza y finura a bordo de su guitarra bluesera. Mogwai elevó mentes con su post-rock cósmico. The Marías dio un buen toque de sensualidad elevada. La Gusana Ciega ensanchó corazones con su calidez pop. Santa Fe Klan encendió ánimos con sus fuertes rimas de barrio bravo. Fangoria con Nancys Rubias brindó un gran momento dance. De nueva camada, figuraron Los Cogelones y su imaginario mexica/rock, y Daniel Quién con su original propuesta indie-folk pacheca. Moenia, demasiado fresa pero con alta recepción. También destacaron: Javier Blake, Gepe, Camilo Séptimo, Los Señores, Elis Paprika, All Them Witches, Ambar Lucid.