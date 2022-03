J

immy Savile (1926-2011) fue el presentador más famoso de la televisión británica. La reina Isabel II le otorgó el título de Caballero y murió como un héroe nacional. Pero luego de su funeral, sobre este Caballero del Imperio cayeron las denuncias en las que se ofrecían detalles de los abusos sexuales que cometió, especialmente contra los niños que lo rodeaban en sus programas de la BBC, una de las cadenas de televisión más famosas del mundo.

Savile Era una figura familiar para los británicos gracias a dos programas muy populares en los años 70 y 80 del siglo pasado. Uno para niños, Jim’ll Fix It, y otro musical, Top Of The Pops.

Tan famoso era que las autoridades judiciales no dieron crédito a las primeras denuncias en su contra. Ya muerto se dieron cuenta de su error. Según datos de la policía, abusó de más de 200 personas. La más joven tenía ocho años y la mayor 47. Savile nunca pagó por los delitos que cometió. Hoy es símbolo de abuso sexual en Inglaterra.

Otro depredador es Dan Schneider, una de las figuras más brillantes y con mayor crédito de Nickelodeon, canal de televisión de paga propiedad de la compañía estadunidense Paramount Global. Sus programas, que llegan a más de 80 por ciento de los hogares del vecino país, están dirigidos a niños, preadolescentes y adolescentes. También los hay para menores de seis años.