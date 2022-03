Recalcó que se requieren una serie de condiciones de sostenibilidad alrededor del financiamiento: la reducción en la brecha de género, la atención a temas ambientales y la inclusión financiera de sectores no atendidos.

Acapulco, Gro., La estabilidad de precios es una condición indispensable, pero no suficiente para el desarrollo económico. A ella se debe sumar un sistema financiero capaz de atender a las familias y empresas mexicanas, consideró Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México.

Rodríguez Ceja no comentó sobre el anuncio anticipado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ni tampoco respondió a la disculpa que diera el mandatario al inaugurar la convención.

Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora del Banco de México, aceptó las disculpas del presidente López Obrador. Consideró que el mensaje del Presidente fue muy claro : recibió información y no sabía que todavía no era pública, pero no tenía ninguna otra intención .

El BdeM no cede autonomía con esta situación. Sin embargo, para ocasiones posteriores, el Presidente podría considerar emitir sus opiniones en el mundo adecuado y con información pública , recomendó.

Por su parte, Galia Borja, subgorbernadora del BdeM, descartó que el hecho implique vulnerar la autonomía del organismo, por lo que no hay ningún peligro; sin embargo, destacó que “hay tiempos y canales de comunicación".