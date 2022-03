De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 18 de marzo de 2022, p. 9

El pronunciamiento del Parlamento Europeo contra el gobierno de México fue promovido por la ultraderecha, sobre todo de España , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras destacar el caso de Leopoldo López Gil, venezolano opositor, que reside en España, donde, aseguró, lo cobija, lo protege no sé si el Partido Popular (PP) o Vox; el PP, que es un partido conservador, y lo vuelven diputado del Parlamento Europeo, y el señor fue uno de los promotores .

Incluso, dijo, “hasta me dio risa, porque no sé si él u otro de Vox –en referencia al parlamentario ultraconservador Hermann Tertsch– declaró, también eurodiputado: ‘Y eso que le bajamos, y cuando estábamos deliberando sobre el documento dijeron algunos: se va a enojar Andrés Manuel, bájenle, y le quitamos’, porque, en efecto, el borrador me culpaba, no sólo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada”.

El mandatario federal cuestionó: ¿Quienes son ellos? O sea, si México es un país independiente, libre, soberano. ¿Por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? ¿Qué, no se olvidan de que aquí nació Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México y uno de los mejores presidentes en el mundo en toda la historia, que decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz?