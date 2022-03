Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 7

Lila Downs aseguró que llegar al Palacio de Bellas Artes no ha sido fácil y presentarse ahora ahí significa un triunfo para las mujeres .

La cantautora, que ha trascendido fronteras con la fusión de música tradicional mexicana con diversos géneros, se presentará el 22 y 23 de marzo en el recinto.

Con la emoción a flor de piel, Downs reiteró en entrevista con este diario que haber logrado estar ahí es un triunfo; una victoria para las mujeres. Ha sido difícil, pero no me amargo. Desde los 20 años me hice la promesa de no hacerlo .

La verdad –se enjugó las lágrimas– ha habido momentos difíciles, disculpa, es toda esta presión y pensar en lo que representa, pues mi abuela, María Sabina, como tantas mujeres que han sido una influencia muy fuerte en mi vida, me han acompañado y están ahí con su sonrisa, su batalla, sus dificultades diarias .

Fuertes y aguerridas

Prosiguió: La cocina, una área tan importante, ha sido parte de mi inspiración, como las mujeres que hacen tortillas, a las que veo fuertes y aguerridas. Ellas me han transmitido su fortaleza y siento su compañía, porque son marginales. Mi abuela fue una de ellas; era pulquera. Todavía hablar de una mujer que se dedica a este oficio levanta miradas, pues viene del contexto rural, tan preciado por mí, pero que aún es discriminado. Eso es lo que siento y por eso considero que es un logro estar en Bellas Artes .

De alguna forma se representarán esos caminos de la vida y lo agradezco mucho, porque las directoras de Bellas Artes son mujeres y han sido sensibles hacia mi persona .

Ganadora de un Grammy y cinco Grammy Latino, llegará al recinto del Centro Histórico con su original estilo y poderosa voz para contar algunas de sus conmovedoras historias.

Incluso los conciertos en el recinto, precisó, la llevan a un viaje a su pasado, pues “es volver a mi alma mater, porque empecé estudiando canto clásico con Reyna Vázquez, en Bellas Artes, en Oaxaca; no me aceptaban porque era jovencita, pero la maestra hizo una excepción, me dio clases primero fuera y luego ya fueron formales”.

Así, agregó, vuelvo a mi educación vocal, lo cual también es muy emotivo, pues si antes estaba entre la música y el canon clásico, regreso con una propuesta que habla de las raíces de México, que rinde tributo a los indígenas, que homenajea la identidad mestiza, pero dando crédito a nuestros orígenes. Esto es muy satisfactorio .