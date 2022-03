Roberto Garduño, Fabiola Martínez, Alejandro Cruz, Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Sandra Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 27

Sandra Cuevas miente, no se mide y representa la podredumbre, el conservadurismo, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la aseveración de la alcaldesa de Cuauhtémoc –que enfrenta un proceso judicial– quien denunció en televisión que el mandatario ha ordenado desaparecer periodistas.

En su conferencia de prensa, abordó el tema sin pregunta de por medio: Ayer también estaba viendo. No sé por qué le suspendieron el cargo a la jefa delegacional, a la alcaldesa Sandra Cuevas. Bueno, pues la escuché en una declaración. Nada más para decirle que yo no tengo que ver absolutamente nada y que, además, con todo respeto, está mintiendo, porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas .

Le pidió a su vocero, Jesús Ramírez, reprodujera la controversial declaración de Cuevas. Se le observó soltar sin más el señalamiento contra el mandatario. Y éste replicó sin ambages: Pero lo que quiero decirles es que no se mide la señora. Pero no sólo es ella, por eso no podemos quedarnos callados, porque es la podredumbre, el conservadurismo .