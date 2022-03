N

o falta el comunicador chayotero, de sucia trayectoria panista por cierto, que está arremetiendo contra Juan Ramón de la Fuente (Estado de México, 1951), quien se encuentra al frente de la representación mexicana de la ONU desde diciembre de 2018.

Es de suponerse que ahora la consigna es darle palo, pues el enorme broncón que se armó en Rusia y Ucrania, por razón natural le ha dado un cierto protagonismo. Sin embargo, el hombre ha demostrado su valía, de la que había hecho gala en otras trincheras, y se está desenvolviendo en Nueva York con la mayor pulcritud conforme a los principios mexicanos de política exterior, mismos que se consolidaron en los años treinta del siglo pasado e ingresaron formalmente al artículo 89 de la Constitución Mexicana, cuando don Bernardo Sepúlveda fue canciller de la República.

El predicador de marras lo acusa de no ser miembro de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), donde siguiendo disciplinadamente el escalafón no todos llegan a la cúspide. No tengo nada en contra de la ASEM, al contrario: he conocido a muchos de sus miembros y no pocos merecen un enorme respeto, pero no todos. En el caso actual hay que ver con reserva a quienes se colaron durante los 18 años de hegemonía panista, que incluye al traidor sexenio de Peña Nieto.

Pero es el caso de que entre los embajadores de dedazo se cuentan también grandes figuras de la diplomacia mexicana.