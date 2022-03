Para un mediocampista de contención, la posibilidad de hacer un gol es menor que la de un delantero. Lira, sin embargo, cree que puede marcarle al portero Alfredo Talavera. No he metido un gol en mi carrera, pero tengo esa ilusión , agrega, reservándose el festejo en caso de que eso ocurra. Me imagino abrazando a mis compañeros, con mucha alegría, pero no sé qué más puede pasar .

Jugó 60 partidos con Pumas, incluyendo torneos internacionales. El técnico Andrés Lillini lo definió como un contención de la vieja escuela, fuerte, aguerrido y con buen temperamento .