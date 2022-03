Karla Torrijos

Luego de la trifulca ocurrida el pasado sábado en el estadio La Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas, el portero del América, Guillermo Ochoa, reveló que en una ocasión él y su familia fueron agredidos al salir de dicho inmueble, por lo cual, confió en que las nuevas medidas que se implementarán para erradicar la violencia en las gradas esta vez sí sean efectivas.

“Cuando tienes a la familia en el estadio y suceden ese tipo de situaciones te preocupas y te puede llegar a distraer. Me ha tocado vivir algo similar, justo en Querétaro, saliendo de un partido, en el auto con mi familia y mis padres, por supuesto que no fue un momento agradable, golpearon el coche, los vidrios, rompieron el espejo lateral, esto viene ocurriendo de tiempo atrás, no se hablaba de los casos, se hacían mucho de la vista gorda.

Lo que decidió el Guadalajara (no permitir el ingreso a las barras en el estadio Akron), es lo que deberían hacer todos los equipos, y en caso de acceder a tener estos grupos, hacerlo con un mayor control y orden, identificando a todas las personas, poniéndoles cámaras encima, se puede hacer, pero se debe realizar bien, no como se ha hecho hasta ahora , declaró ayer el arquero azulcrema en una conferencia conjunta con integrantes de Chivas, previa al clásico nacional que se disputará hoy en la casa de los rojiblancos.

Lamentablemente, algunas (barras) que se portan bien van a pagar los platos rotos, pero es para beneficio de todos, del espectáculo, del futbol mexicano y de su imagen a escala internacional , agregó.

Por su parte, el delantero rojiblanco José Juan Macías aplaudió la determinación de su directiva de no dejar entrar a sus propios grupos de animación al encuentro ante las Águilas; no obstante, reconoció que contar con ellas los anima en el terreno de juego.