aradoja cruel. El músculo más sólido de Pemex y la CFE se mostró hasta los años 80 (inicio de la expansión capitalista llamada neoliberalismo). Ese músculo fue la base de la industrialización del país y de una economía que crecía entre 6 y 7 por ciento anual a lo largo de tres décadas.

En esa época prevalecía un gobierno monopartidista, no había alternancia en el poder; las elecciones las ganaba inveteradamente el partido oficial. No había organismos autónomos sobre muy diferentes derechos y ejercicios legales (elecciones, derechos humanos, anticorrupción, etcétera). Ni se había institucionalizado la participación ciudadana en las instancias de gobierno. La palabra competitividad no estaba en boca de nadie o casi nadie; tampoco se escuchaba hablar con frecuencia de modernidad, excelencia, clase mundial, paraísos fiscales, ni de expresiones como ganar-ganar.

Entonces, el campo, en millones de hombres arraigados a la tierra, elevaba su producción agrícola en niveles suficientes para satisfacer las necesidades internas y para exportar. Desde los años 80 lo que empezamos a exportar fue brazos (emigró 10 por ciento de la población actual) y capitales. La deuda pública era tolerable y no se sometía a la mayoría a pagar las deudas de los ahorradores (una absoluta minoría) como se hizo con el Fobaproa. No teníamos empresarios que aparecieran en las listas de los más ricos del mundo; pero desconocíamos los índices de pobreza y pobreza extrema que fueron en ascenso.

No teníamos libertad ni concurrencia plena en la elección de autoridades y el régimen era sin duda autoritario, pero la participación ciudadana se mantenía vigorosa y movilizada a través de sindicatos, universidades y partidos políticos. El control prevalece ahora sobre esos sectores. No teníamos la libertad de prensa que tenemos, pero a la prensa de entonces, que es en lo esencial la misma de ahora, se la señalaba multitudinariamente como lo que era y no ha dejado de ser: prensa vendida; 40 años después pareciera que hubiésemos sido objeto de un prolongado, sistemático y monstruoso engaño.

En 2018 llega por primera vez al gobierno un partido-movimiento con un proyecto nacional que se empeña en recuperar algo de lo perdido y enderezar algo de lo torcido, y quienes nada dijeron sobre aquello que nos dañaba como pueblo y como nación se arman de súbita indignación ciudadana y lo combaten con lo que encuentran. No desdeñan ni la mentira ni la coprología.