Fue una marcha, en el caso de la ciudad, numerosa, ordenada, pacífica. Y esto se reprodujo a nivel nacional. No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo, repito, desgracias que lamentar.

Además de subrayar que no hubo represión , también señaló que a sus adversarios no les gustó que se pusiera la valla .

No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no la ponemos. Un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla a quererla tirar con martillos, sopletes, y no pudieron porque es alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias.

Al inicio de su administración, López Obrador ordenó el retiro de las vallas metálicas que fueron instaladas de manera permanente fuera de Palacio Nacional, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, a raíz de los eventos de violencia protagonizados por grupos de mujeres encapuchadas, volvió a recurrir a ese método de protección.

Ayer explicó sus razones para la colocación de las barreras: Cómo no vamos a saber que hay provocadores y que dejamos descubierto palacio, se meten, queman las puertas, ¡se meten! Y los fifís, felices, felices, que recorran el mundo esas imágenes, el palacio y la catedral en llamas, porque son muy irresponsables y muy hipócritas y muy corruptos .