Condena irracionalidad y maldad absolutas en el Corregidora

E

stamos llegando a unos niveles de violencia e irracionalidad pasmosos. Lo sucedido el sábado en el estadio Corregidora, en un simple juego de futbol, lleva a las lágrimas, al ver esas imágenes de cuerpos desnudos siendo todavía golpeados, sin importar que había niños y mujeres. Maldad e irracionalidad absolutas.

Como siempre en este país, la pura hipocresía se nota en todos los personajes que rodean a este deporte en México, ya de por sí de baja calidad y con un sistema de competencia muy cuestionable e injusto.

En el balompié nacional siempre el negocio ha estado por encima del deporte. Estamos dentro de una sociedad enferma, demasiado, y aunque sigan diciendo que ahora sí se llegará a fondo en este problema, pienso que no pasará nada.

Primero el negocio. Pienso que la FIFA debería castigar de manera definitiva a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), cancelando la posible participación de México para el Mundial de Qatar 2022 y retirándose la sede parcial del Mundial 2026.

Ese sería un castigo ejemplar. Y lo sucedido tiene un mar de implicaciones, sociales y políticas, que hay que reflexionar. Y a fondo.

Arturo García A.

Llama a castigar a empresas deportivas y aficionados violentos

Me parece verdaderamente difícil sugerir cómo evitar la violencia en Ucrania; pero disminuirla, si no es que desaparecerla, en nuestros estadios, sea cual fuere el deporte, me parece relativamente sencillo: castiguen a las empresas deportivas con suspensión de partidos sin asistencia de público, una, dos o más fechas, según sea el sapo... y sin transmisión televisiva, tan sólo con presencia de los medios de difusión.

Y castíguese a los jugadores violentos de manera ejemplar y a los aficionados con cárcel sin derecho a fianza. De ser necesario modificar la legislación correspondiente.

Se atacará en donde más duele: en el bolsillo a empresas y aficionados violentos, y sin su deporte favorito a fanáticos rijosos.

Gilberto García Mora Ibarra

El salvajismo en el futbol, ¿síntesis de lo que somos?

Y cuando parece que estamos sobreviviendo a la peste de covid-19 y del régimen criminal que decretó el Estado narco-oligarca-neoliberal-prianista, la estela de todo nos impacta en el espejo crudo de la decadencia.

El salvajismo en el estadio Corregidora, ¿acaso sintetiza la educación y cultura que tenemos?, ¿la sociedad real que somos? La bestia todavía huye aterrorizada, la barbarie pide asilo al instinto. ¡Se nos muere la muerte!

Ismael Cano M.

La guerra en Ucrania, provocada por EU y la OTAN, opina