A cada una se le elabora un plan de protección personalizado y se les brinda asesoría por medio del programa Abogadas de las Mujeres en las agencias del Ministerios Públicos, con el cual se ha logrado emitir medidas de restricción, y desde 2020, en 108 casos, el agresor salió de la casa de la víctima.

Esther y Yolanda son dos casos de éxito, pero continúan sus procesos legales contra los agresores y reciben apoyo sicoemocional. No pido ninguna pena para él, me da lástima, porque no sabe hacer nada, sacaba el dinero de mi tarjeta, sólo quiero que me otorguen la medida de distanciamiento y se mantenga lejos de mí , expresó la primera, maestra de secundaria y preparatoria jubilada.