Biden pretende aprovechar esta amenazante situación para posar como líder de occidente , de la libertad y la democracia. A propósito de la rivalidad Ucrania-Rusia el inquilino de la Casa Blanca afirmó que las naciones tienen derecho a la soberanía e integridad territorial . ¿De veras? ¿Dónde en América Latina y el Caribe se ha visto que EU respete ese principio? Para no ir al siglo XIX, sólo en la segunda mitad del siglo XX nuestra región atestiguó violaciones flagrantes de EU a esos principios en Guatemala, Cuba, República Dominicana, Granada y Panamá, los tres últimos mediante invasiones directas. Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos actuales de una política estadunidense que niega rotundamente su afirmación, por no hablar de Puerto Rico. El país que preside Biden, por ejemplo, es el único que reconoce formalmente la anexión por Israel de las colinas de Golán sirio o la del Sahara Occidental por Marruecos, ambos ocupados por la fuerza militar. Si Biden dijera la verdad no se resistiría a reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y cancelaría la decisión de reconocer a Jerusalén como capital del Estado hebreo. Biden añadió que EU se enfrenta a los matones , lo cual es para reírse si no fuera tan patético. ¿Cuándo va a dejar de tener entre sus principales aliados a los actuales gobiernos de Colombia, Israel y Arabía Saudita? Más de dos siglos de historia, míster Biden, revelan la hipocresía contenida en sus afirmaciones. ¿Cuándo, por cierto, va a levantar los crueles bloqueos a Cuba y Venezuela en lugar de andar sermoneando sobre la tragedia de Ucrania?

Cuba, a propósito, muestra el camino para una salida política en Ucrania, lejos de la desequilibrada resolución aprobada ayer en la ONU: el diálogo y las negociaciones, no la guerra, son la única vía para la solución del conflicto. Cuba aboga por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa, por medios pacíficos, que garantice la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional.

Twitter: @aguerraguerra