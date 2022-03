No tuve que tener ninguna discusión con nadie , indicó durante la sesión de presentación del disco. Pero resulta que terminas discutiendo contigo mismo .

Vedder había emprendido anteriormente proyectos que fueron puramente en solitario, como la banda sonora de la película Into the Wild (Camino salvaje) de 2007 y Ukulele Songs de 2011. Señaló que la soledad le resultó genial al principio.

Hace años, vender discos parecía un poco aterrador, y de repente ya no los vendías , mencionó Vedder durante la parada de la gira de la banda en el YouTube Theater en Inglewood, California. Vendimos suficientes de estos discos la semana pasada para llegar a ser número uno, así que ya no tengo miedo .

El álbum cuenta con una banda de colegas suyos que incluyen al productor Andrew Watt, el baterista de Red Hot Chili Peppers Chad Smith y el ex guitarrista de los Chili Peppers Josh Klinghoffer, junto con estrellas invitadas como Elton John, Stevie Wonder y Ringo Starr, quienes hicieron que el proceso se sintiera como un campamento de fantasía.

Pero el veterano líder de Pearl Jam para nada estuvo solo en esta aventura casi accidental. The Earthling fue pura colaboración y camaradería.

Watt, ganador del Grammy al productor del año que grabó discos con Elton John, Ed Sheeran, Cardi B y Ozzy Osbourne, coescribió todas las canciones de The Earthling, produjo el álbum, tocó el bajo y otros instrumentos en él y ejecuta la guitarra con la banda de la gira, apodada The Earthlings.

Vedder se encontraba en el sur de California para tocar en el concierto Vax Live en mayo de 2021 cuando le preguntó a Watt, un autodenominado superfan de Pearl Jam, si podía pasar por su estudio.

Mientras pasaban el rato, Vedder comenzó a jugar con los instrumentos de Watt y éste se interesó y comenzó a tocar con él. Las canciones comenzaron a fluir rápidamente.

Vedder dijo que sabía que tenían que hacer un álbum tan pronto como pasaron el umbral de las dos canciones.

Reunieron a la banda y armaron una lista de invitados: El teclista de Tom Petty and the Heartbreakers, Benmont Tench, participa en un par de canciones, incluyendo el primer sencillo del álbum, Long Way.

Elton John hace un dueto con Vedder en Picture.

John realmente estaba roqueando , declaró Vedder, pero Wonder roqueó aún más fuerte, brindando una armónica ardiente para Try.

Cuando estaban grabando la canción estilo Beatles Mrs. Mills, Watt apuntó: Podríamos hacer que Chad lo haga. O podríamos llamar a Ringo , lo llamaron y aceptó la invitación.

Vedder and the Earthlings, cuya gira también incluye al cantante y guitarrista Glen Hansard y al bajista de Jane’s Addiction, Chris Chaney, proyectaron una gran alegría y calidez en su concierto en el YouTube Theater.