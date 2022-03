Ap

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. 8

Londres. Los países están comprando los derechos de Servant of the People, una serie de comedia protagonizada por Volodymir Zelensky en el papel del presidente de Ucrania.

En 2015, el ex actor y comediante Zelensky interpretó a Vasiliy Petrovich Goloborodko, un maestro de escuela secundaria impulsado a la presidencia después de que un video de un estudiante de él denunciando la corrupción oficial en Ucrania se volviera viral.

Goloborodko se dedica a dirigir el país mientras evita las ventajas de ser líder manteniendo su vida normal.

Un éxito en Ucrania, donde estuvo al aire durante tres temporadas y una película derivada, el interés en el programa ha alcanzado su punto máximo desde que Zelensky se convirtió en la cara de la nación mientras soporta los ataques de Rusia.

Eccho Rights ha distribuido el programa, realizado por Studio Kvartel 95 de Zelensky, desde su lanzamiento. El socio gerente de la compañía, Nicola Söderlund, dijo que las ventas aumentaron drásticamente en los pasados días y calificó el interés en el programa como notable .

Ya es un programa bastante antiguo , explica. Pero, por supuesto, dadas las circunstancias, se ha vuelto muy interesante para todos .

Channel 4 ha anunciado que tiene los derechos de Servant of the People en Reino Unido y planea transmitir un episodio el domingo, junto con un programa de actualidad sobre Zelensky. Eccho Rights también informó acuerdos con MBC en el Medio Oriente, ANT 1 de Grecia y PRO TV en Rumania, así como con emisoras en Bulgaria, Moldavia, Estonia, Francia, Finlandia y Georgia. No quedó claro de inmediato quién, si es que alguien, tenía los derechos estadunidenses.