De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. 7

“¡Hablen bajo, estoy escribiendo un bestseller!”, gritaba Mario Puzo a sus cinco hijos desde el sótano de su casa en Nueva York. Tenía problemas de liquidez. Diariamente, en 1966, trabajaba con su máquina de escribir en el primer borrador de El Padrino. No tenía idea de que pocos años más tarde su libro sería adaptado a la clásica obra cinematográfica de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola.

La cinta El Padrino vuelve a estar en los cines este mes en versiones restauradas. Recuerdos, estudios críticos, artículos de revistas y documentales han celebrado su legado. El próximo mes se lanzará The Offer, serie dramatizada sobre la realización del filme.

La familiaridad, generalmente, provoca primero desprecio y luego indiferencia. Sin embargo, El Padrino, que se estrenó en Estados Unidos hace 50 años, el 5 de marzo, continúa ejerciendo una extraña y duradera fascinación en todos los amantes del cine. Su combinación de arte y violencia bruta rara vez, o nunca, ha sido igualada. Fue ganadora del Óscar a la mejor película de 1973.

Fue la que sacó a Marlon Brando de la congeladora. Hollywood casi había renunciado al actor de 47 años errático, irascible y con una responsabilidad de taquilla completa antes de que Coppola insistiera en elegirlo. Paramount lo consiguió barato: un acuerdo de 50 mil dólares. Brando se adjudicó el Óscar al mejor actor. La obra también fue una coronación de varios de los nuevos reyes y reinas de la pantalla grande. Al Pacino era un actor de teatro en apuros que había estado trabajando como superintendente de edificios de apartamentos cuando Coppola lo consideró por primera vez para un papel.

Los nuevos reyes

Diane Keaton era más conocida por aparecer en comerciales. Coppola estaba contando una historia muy estadunidense sobre el individualismo, el esfuerzo y el éxito. Al mismo tiempo, ésta sigue siendo una de las mejores películas familiares del cine.

A menudo, amas mucho a tu propia familia, pero también la odias , asegura en entrevista con The Independent el director de 82 años, sobre la dinámica intensamente personal que atraviesa la cinta. “Por supuesto, como italo-estadunidense –aunque mi familia no era de gánsters [eran músicos]– sabía lo que era vivir en un hogar de ascendencia italiana, cuál era la rutina de todos los días, cómo eran las comidas… Traté de dar un sentido de autenticidad a toda la película basada en mi propia experiencia de mi propia familia".

Coppola tenía 29 años cuando fue contratado para dirigirla. Una de las paradojas de El Padrino es lo bien que resultó, en razón de lo infernal que era rodar. Al principio, Coppola estaba en una batalla continua con los jefes de Paramount y a veces con su propio equipo. Todo, desde las decisiones de elenco del realizador (tuvo que luchar tanto por Brando como por Pacino mientras hacía pruebas de pantalla con otros actores) hasta su estilo de rodaje oscuro y sepulcral, fue cuestionado. Incluso, durante la posproducción, cuando eligió al maestro italiano Nino Rota como compositor, en contra de Paramount. Fanfarroneó, diciendo que si no podía tener a Rota, quería que su nombre fuera eliminado de la imagen de todos modos.

La hermana de Coppola, Talia Shire, quien interpreta a Connie, hija de don Corleone, recuerda las dificultades que sufrió su consanguíneo, especialmente al comienzo del rodaje. Era muy joven. Había un montón de presión ... tuvo un par de semanas muy intensas , relata.

El Padrino está muy lejos de ser la típica historia de gánsters, y ése, para Paramount, era el problema. Cómo mostrar la boda de Connie en una secuencia más que larga. El director pensó que su hermana era demasiado hermosa para el papel, pero se lo dio de todos modos. “En ese momento no pensé que fuera un buen casting, pero luego pensé ‘bueno, voy a ser despedido de todos modos, así que deja que mi hermana tenga una oportunidad’”, recuerda Coppola.

Estaba en la mira

Esas alegres escenas de boda fueron capturadas en una atmósfera de extrema tensión. “Estaba bajo la mira. Hubo rumores de que me habían remplazado... Nunca estuve totalmente seguro de que no me iban a despedir. Recuerdo el tiempo de hacer El Padrino con algo de angustia porque estaba muy angustiado. Me di cuenta de que mi posición no era del todo segura”.