Los candidatos para dirigir al equipo de forma temporal son Fernando Ortiz y Diego Ramírez. El primero es el entrenador de la categoría Sub-20, mientras el segundo se desempeña como director de Desarrollo Deportivo, aunque ya comandó a los Dorados de Sinaloa y a la selección mexicana Sub-20.

Se especula que la directiva azulcrema, encabezada por Santiago Baños, presentará este jueves al cuerpo técnico interino.

La continuidad del Indiecito estaba en la cuerda floja desde hace varios días, y aunque tuvo un respiro tras el empate sin goles del sábado ante Pumas, la igualada (1-1) del martes ante el Querétaro volvió insostenible su permanencia.

Solari llegó al conjunto de Coapa en el torneo Clausura 2021 tras la salida de Miguel Herrera.

Para el ex portero americanista Adrián Chávez, el club “se tardó demasiado tiempo en despedirlo, desde el inicio de este torneo se veía que no había entendimiento del plantel en la cancha, no tenían un estilo de juego definido, les faltaban variantes en la parte ofensiva, no se plantaban bien, creo que hay buenos elementos, pero en esta ocasión no resultaron bien las cosas.