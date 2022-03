▲ Cada quien tiene su arma para colaborar, lo mío son los pinceles. Si cada mexicano hiciera lo que le corresponde y asumiera su responsabilidad, este país sería una maravilla , señaló la artista. Foto cortesía de Rogelio Cuéllar

Proyectos altruistas

Carmen Parra añadió que desde que comenzó profesionalmente en el arte una vertiente de su labor ha sido sumarse a proyectos altruistas y solidarios, “esa ha sido mi propuesta desde siempre, lo cual tiene que ver con las profundas raíces que tengo con este país. He dado clases a niños de la calle, estudié antropología y estoy muy interesada en todos los problemas sociales de México, desde temas ecológicos hasta la recuperación del patrimonio.

Entonces, tengo una posición romántica, quijotesca ante todos estos temas. Ojalá pueda apoyar con mi trabajo lo más que pueda, eso es mi máximo. Cada quien tiene su propia arma dentro de su trabajo para poder colaborar, lo mío son los pinceles. Si cada mexicano hiciera lo que le corresponde y asumiera su responsabilidad, este país sería una maravilla , reiteró la también socia fundadora de este diario.

De la pandemia, continúa, “nació una relación muy profunda con el estado de Guerrero, donde estoy viviendo porque estoy trabajando con el arqueólogo Rodolfo Lobato en la zona Soledad de Maciel en un proyecto que tiene que ver con la visión cosmológica de los pueblos de esa región sobre el símbolo del cocodrilo.

“Ariane Pellicer ya presentó un espectáculo poético al respecto en la pasada FIL de Guadalajara, titulado Cipactli, con música de Jorge Reyes, que incluye material original filmado en las poco conocidas pirámides de la zona arqueológica de Xihuacam, en Soledad de Maciel. La idea es llevar esta obra al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En aquella zona, los antiguos habitantes creían que el cocodrilo al entrar al agua creaba el mundo y que las personas vivían encima de la piel del animal.”

Por otra parte, la artista presentará la revista Bustrofedón, que aborda su serie gráfica titulada así, con textos de Vilma Fuentes, el próximo 16 de marzo a las 19 horas en Casa Lamm (Av. Álvaro Obregón 99, Roma norte).

Estoy trabajando en muchas cosas; por supuesto, sigo haciendo ángeles, si no, ¿qué haríamos sin ellos?, si no, nos abandonan y nos caemos al abismo, porque ya nada más tengo cinco minutos en la Tierra, así es que más me vale que todo me salga bien , concluyó la maestra con una sonora carcajada.

La feria Amart, Abierto de Mujeres en el Arte, podrá visitarse del 4 al 6 de marzo en el hotel Galería Plaza San Jerónimo. Se requiere boleto para entrar, el cual se puede adquirir en www.fronticket.com.mx o en el vestíbulo del lugar (Av. Contreras 300, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras). Más información en el sitio expoamart.com.mx.