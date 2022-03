L

a mitografía hará remontar la bandera amarillo y azul hasta los primeros cosacos, pero realmente apareció en escena en 1919-1920, durante el intento independentista de los anticomunistas ucranios que, bajo el mando del atamán Semión Petliura, hicieron suyo el más visceral antisemitismo del imperio zarista y durante su parcial dominio sobre Ucrania se dedicaron al saqueo, expulsión masiva y asesinato selectivo de judíos (pogroms) y a exterminar comunistas. Petliura es uno de los caudillos blancos de la guerra civil que, con el abierto apoyo de 14 potencias extranjeras, trataron de ahogar a las nacientes repúblicas soviéticas (Petliura contó con el ejército polaco y oficiales alemanes y checoslovacos). Por cierto, un amigo que sabe mucho de esas cosas me contó que si bien es una absoluta tontería comparar a Putin con Hitler, no es descabellado hacerlo con Kolchak o Denikin, los principales comandantes de los blancos : un protofascista y un imperialista panruso (tan panruso, que dijo más de una vez que Ucrania no existe).

La primera vez que Ucrania aparece en el mapa como un país es cuando en 1917 se constituyó una Unión de Repúblicas. La bandera de Ucrania se dividió en dos franjas verticales, la mayor, arriba, en rojo, y la inferior en azul, con el escudo de la hoz y el martillo y, a veces, el escudo de la República Socialista Soviética de Ucrania. No obstante, en los años treinta Ucrania fue campo de algunos de los hechos más atroces del estalinismo, que azuzaron el nacionalismo anticomunista.

Otras banderas autodenominadas ucranias aparecen en 1941, cuando Stepan Bandera y Roman Shokhevych se pusieron al servicio de los invasores nazis y reclamaron una Ucrania independiente aliada con el Eje. Eso me llevó a releer uno de los libros más dolorosos y certeros de la historia contemporánea: El libro negro de los atroces crímenes en masa perpetrados por los fascistas alemanes contra los judíos en los territorios ocupados de la Unión Soviética y los campos de concentración de Polonia durante la guerra (1941-1945), coordinado y editado por Ilyá Ehrenburg y Vasili Grossman, comunistas ucranios de origen judío. Para ellos, “ El libro negro debe convertirse en un monumento funerario que se alce sobre las fosas comunes de incontables soviéticos torturados y asesinados por los fascistas alemanes” (esta versión definitiva, en español en Galaxia Guttenberg, 2011).

Desde 1942 Ehrenburg empezó a recibir cartas y testimonios sobre las atrocidades perpetradas por las fuerzas alemanas de ocupación. En 1943 organizó con Grossman un comité para seleccionar, comprobar y depurar la ingente información que recibían. Varias versiones del libro se publicaron desde 1946, pero la censura estalinista se impuso en la URSS, y la versión definitiva, en ruso, apareció hasta 1993.