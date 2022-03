En el estado de México, 33 ex servidores públicos, la mayoría integrantes de ayuntamientos mexiquenses, fueron inhabilitados por el Tribunal de Justicia Administrativa estatal para ejercer el servicio público entre uno y 10 años, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) acreditó su responsabilidad en abuso de funciones y desvío de recursos en ejercicios fiscales previos a 2018.

En sesión de la comisión de vigilancia del OSFEM realizada en el Congreso local, la auditora superior de fiscalización del estado, Miroslava Carrillo, aclaró que los procedimientos de responsabilidad administrativa que inicia el OSFEM por faltas graves en el uso de recursos públicos se envían al Tribunal de Justicia Administrativa para que imponga sanciones.

Así, se inhabilitó durante 10 años al ex alcalde de Acolman Misael Carreño (del Partido Revolucionario Institucional), al ex tesorero Aníbal Jesús Da Silva y a la ex síndica Maira Ivette Anaya, por abuso de funciones.

Recibieron la misma sanción Gregorio Morales, ex presidente municipal de Tonanitla (del Partido del Trabajo); Miguel Ángel Ortiz, ex tesorero, y Adelina Borbón, ex síndica. También el ex alcalde de Tequixquiac, Salvador Raúl Vázquez; el ex tesorero Ernesto Vega y el ex director de obras públicas, Gabriel Domínguez. A los primeros dos se les impuso otra inhabilitación de dos años por desvíos.

En tanto, quedaron inhabilitados durante una década la ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tequixquiac, Norma Araceli Bravo; la ex directora del DIF Blanca Estela Balderas y el ex tesorero del organismo, Ángel Hernández, por abuso de funciones. Sentencia similar recibieron los ex directores del instituto municipal del deporte del municipio de Jaltenco, Jorge Maya y Roberto Jesús Arceo, así como Óscar Villanueva, ex director de finanzas.

Fraude contra jubilados

La presidenta de la Caja de Ahorro Magisterial Asociación Civil (Camac), Dalila Carrillo, fue apresada en Mexicali y trasladada a Tijuana, Baja California, para enfrentar cargos por el delito de fraude por mil millones de pesos contra mil 300 maestros jubilados.

El 16 de noviembre de 2021, la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la FGE terminó de integrar la carpeta de investigación NUC 2016-30506 contra Carrillo, el esposo de ésta, José Alfredo Bustos Chew; su ex esposo Delber Medina Carrillo, sus hijas Alexandra y Minette Álvarez Carrillo y su colaboradora Marialy Villarreal Rivas.

El arresto se efectuó cerca del mediodía del lunes, cuando Dalila Carrillo se presentó en la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia de la fiscalía estatal. Su intención era llegar a un acuerdo sobre la denuncia de fraude que presentaron los maestros, quienes le entregaron sus ahorros para generar rendimientos, pero hace cinco años se percataron de que su dinero y la asociación civil desaparecieron.

Al verificar el estado de este caso, en el sistema de la FGE apareció la orden de aprehensión librada en Tijuana, por lo cual se le notificó y se procedió a cumplirla.

Rubicela Morelos, Israel Dávila, Antonio Heras y Martín Hernández / La Jornada de Oriente