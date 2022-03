Por otro lado, llega un tipo muy querido, porque Víctor le ha dado muchos éxitos a la institución, no sé si lo han dado ya como oficial, pero tendrá otra oportunidad para demostrar su calidad, son dos extraordinarios técnicos mexicanos, y les deseo mucha suerte en sus futuros proyectos , mencionó ayer en conferencia virtual.

Aunque el Monterrey aún no ha confirmado la contratación de Víctor Manuel Vucetich, el técnico de Tigres, Miguel Piojo Herrera, aplaudió su posible llegada al banquillo de Rayados, al tiempo que lamentó la salida de Javier Vasco Aguirre.

Respecto a la racha de cinco victorias consecutivas en el torneo Clausura 2022, el Piojo indicó que su equipo no debe confiarse, por lo que advir-tió que los jugadores deben actuar con cautela y seguir trabajando.

No hemos ganado nada, sólo partidos y estos son simplemente tres puntos, mientras el equipo no haya levantado nada en este torneo no podemos bajar los brazos ni darnos por bien servidos, al contrario, la exigencia en este club es ganar cada jornada, nuestra obligación es tener un buen desenvolvimiento en la can-cha para poder corresponderle a la afición , comentó.

Tigres recibirá este miércoles a Cruz Azul en partido de la fecha doble de la Liga Mx, el cual, a decir de Herrera, será uno de los más atractivos por la calidad de ambos clubes.