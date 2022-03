Expresó que toda inversión en el arte y la cultura va a redituar en la formación de mejores ciudadanos y personas. Los efectos del arte no se pueden medir ni cuantificar, pues son invisibles y, tal vez por eso, son más poderosos. La cultura en general, así como las ciencias y las artes, está más allá de cualquier ideología política, de cualquier persuasión religiosa o fines que sean ajenos a su propia esencia .

Como miembro de la comuni-dad cultural, no puedo evitar sentir cada vez que se recorta presupuesto al arte y la cultura para destinarlo a otros proyectos o macroproyectos, cualesquiera que sean, que es una victoria para las fuerzas más oscuras del país , dijo durante la sesión solemne en la cual se le dio el galardón que lleva el nombre de la ilustre escritora chiapaneca.

Es grave que dejemos que el talento y la creatividad de nuestras más jóvenes generaciones quede o siga a la deriva, a merced de la banalidad, la vulgaridad y la violencia crecientes que inundan los contenidos de la mayoría de los medios de difusión y el uso insalubre de muchas redes sociales sin ofrecer a nuestros jóvenes un contrapeso, una defensa interna en un tiempo en que hay una total crisis de valores, ya no digamos morales, sino simplemente humanos.

La poetisa y filósofa, primera en recibir ese premio, instituido en marzo de 2021 por el Senado y dirigido a escritores con una obra consolidada, expresó asimismo que el arte en particular no es elitista, no es privilegio de ninguna clase social y debemos impedir que eso suceda poniéndolo al alcance de todos (...) es indispensable preservar la excepcional riqueza de todas nuestras culturas originarias, tan defendidas, por la propia Rosario Castellanos .

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, Susana Harp, y la presidenta de dicha cámara, Olga Sánchez Cordero, celebraron la trayectoria de Cross, quien fue elegida de manera unánime para recibir ese reconocimiento por un jurado integrado por la directora del Inbal, representantes de la UNAM, del FCE y el Colegio Nacional.