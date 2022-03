Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 2

Madrid. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigles en inglés) descubrieron que el humo de los incendios forestales del Verano Negro de Australia provocó reacciones químicas estratosféricas que contribuyeron a destruir ozono.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es el primero que señala el vínculo químico entre el humo de los incendios forestales y la destrucción del ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta entrante.

Los incendios forestales australianos de 2019 y 2020 fueron históricos por lo lejos y rápido que se extendieron y por el tiempo y la potencia con que ardieron. En total, el fuego devastador ardió en más de 43 millones de acres de tierra (alrededor de 17 millones 400 mil hectáreas) y extinguieron o desplazaron a casi 3 mil millones de animales. También liberaron más de un millón de toneladas de partículas de humo a la atmósfera, alcanzando hasta 35 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, masa y alcance comparables a los de un volcán en erupción.

Menos dióxido de nitrógeno

En marzo de 2020, poco después de que los incendios disminuyeron, el equipo observó fuerte descenso de dióxido de nitrógeno en la estratosfera, que es el primer paso en una cascada química que, se sabe, termina en el agotamiento del ozono. Los investigadores descubrieron que este descenso del dióxido de nitrógeno está directamente relacionado con la cantidad de humo que los incendios liberaron en la estratosfera. Calculan que esta química inducida por el humo agotó la columna de ozono en uno por ciento.

Recuperación perdida

Para poner esto en contexto, señalan que la eliminación progresiva de los gases que agotan la capa de ozono en virtud de un acuerdo mundial para detener su producción ha llevado a la recuperación de alrededor de uno por ciento de las disminuciones anteriores de ozono en los pasados 10 años, lo que significa que los incendios forestales cancelaron esas ganancias diplomáticas duramente logradas durante un corto periodo.