Josefina Quintero Morales, Enrique Méndez, Georgina Saldierna y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 29

Ante el alud de preguntas sobre su decisión de regalar billetes de 500 pesos a comerciantes que fueron convocados de último minuto a una verbena para contrarrestar una protesta vecinal en su contra, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, optó por evadir el tema y salir apresuradamente de una conferencia de prensa que se ofrecía en la Cámara de Diputados.

El tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¡eh! , puntualizó molesta la funcionaria, quien a pesar de sus esfuerzos no logró exponer el asunto que le interesaba.

La conferencia, en la que recibió el respaldo de la dirigencia nacional del PRD, había sido convocada para denunciar que la alcaldesa sufre una persecución política por el partido Morena y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Aseguró que Sheinbaum, Martí Batres –secretario de Gobierno– y otros la invitaron a dejar el PRD y cambiarse a Morena, pero rechazó la propuesta y entonces ocurrieron los hechos con los policías .