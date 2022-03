Laura Gómez Flores y César Arellano García

Miércoles 2 de marzo de 2022, p. 28

La audiencia inicial por el caso de línea 12 del Metro, programada para el 7 de marzo, fue aplazada por cuarta ocasión para el 2 de mayo, un día antes del primer aniversario del colapso de un tramo del viaducto elevado que dejó saldo de 26 muertos y 98 lesionados.

Dicho aplazamiento fue solicitado por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para la entrega de 10 nuevos tomos y poco más de 20 anexos de la carpeta de investigación a las partes involucradas.

En dicha audiencia, el Ministerio Público imputará los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad a dos ex empleados de empresas y ocho ex funcionarios, entre ellos el ex director de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

La primera fecha programada fue el 25 de octubre pasado, pero los abogados de las víctimas señalaron que la FGJ no les había entregado la carpeta de investigación completa, por lo que el juez la aplazó para el 3 de diciembre.