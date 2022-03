Explicó que por el mal tiempo en las costas hay escasez del producto. Aquí es la ley de la oferta y la demanda. Todo está caro, la jaiba está en 100 pesos, todo esta carísimo, por eso mismo la gente come pollo o carne. Ya no respetamos, como antes, la cuaresma , lamentó.

Locatarios del mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga, en Iztapalapa, señalaron que la crisis económica que enfrentan los ciudadanos se refleja en el consumo de los alimentos del mar, al señalar que si antes una persona compraba un kilo de camarón, ahora sólo se lleva un cuarto; además, propietarios de pequeños comercios ya no acuden con la misma frecuencia tras la pandemia.

En un local del andén A, en medio de los trabajadores que descargan cajas de productos provenientes de Matamoros, Tamaulipas, Daniel García señaló que no ha recuperado el nivel de venta de antes del inicio de la emergencia sanitaria; además, las personas ya no adquieren lo mismo, por lo que no compran kilos, como en el caso del camarón.

Aunque se ofrezcan bolsas de uno o dos kilos, algunos compradores buscan llevar un cuarto, particularmente de camarón gigante, cuyo costo es de 265, 240 o 180 pesos el kilogramo, detalló, y admitió que sí viene la gente, pero ya no es la misma afluencia de antes de la pandemia, aunado a que viene con menor poder económico .

Por su parte, Gabriel Ramírez, coordinador de Alimentos, Bebidas, y Otros Servicios de la Agencia de Protección Sanitaria, explicó que los operativos de verificación también se realizarán en restaurantes y marisquerías de la capital.