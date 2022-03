“No puedo parar. No puedo. Porque me dijeron cuando era niño... ‘Mantén la tradición porque si la dejas ir desaparecerá para siempre’”, expresó Boudreaux, sentado en su casa de Nueva Orleans. Y tengo que asegurarme de que mi hijo y mis nietos tomen esa antorcha .

Para Boudreaux, que tuvo abuelos choctaw y cherokee, es una cultura heredada. Él y otros indios pasan meses preparando sus coloridos trajes. Luego, tribus como las Águilas Doradas de Boudreaux salen a la calle el Martes Gordo en busca de otros clanes en una competencia de la mejor agrupación.

Boudreaux tuvo una adolescencia con desafíos. A los 17, pasó casi un año en la Penitenciaría estatal de Luisiana en Angola por golpear a un policía; no terminó el bachillerato: Me gradué de los mayores. Ellos me enseñaron todo lo que sé .

A los 19, Boudreaux estaba en el camino que eventualmente lo llevaría a los Grammy. Se convirtió desde entonces en el jefe de su tribu.

La música es parte integral de Mardi Gras, con tribus cantando canciones sobre su historia y costumbres. Los jefes usan una llamada musical y una respuesta para comunicarse con los miembros cuando están en la calle. A Boudreaux se le atribuye ser uno ;e los primeros indios de Mardi Gras en grabar música. Actuó originalmente con su compañero jefe indio, Bo Dollis, en Wild Magnolias, que unía su estilo de canto con el funk eléctrico. En 2000, Boudreaux comenzó a producir sus álbumes. Aparece regularmente en festivales y lugares de todo el mundo, y en 2016 fue nombrado National Endowment for the Arts National Heritage Fellow.

En el último álbum Bloodstains and Teardrops (Manchas de sangre y lágrimas), Boudreaux canta y toca la pandereta con otros músicos en la guitarra, la batería, la armónica y el violín. En esta nominación al Grammy en la categoría Raíces Regionales compite contra su nieto y su hijo, integrantes de una banda llamada Cha wa.

Boudreaux crea todas las letras, pero va al estudio sin notas e inventa canciones a partir de sus experiencias, de forma similar a como dirige a su tribu en Fat Tuesday.

Es un improvisador muy bueno en la calle , opinó Nick Spitzer, folclorista de la Universidad de Tulane y productor de American Routes de la radio pública.

Todavía está llevando su música en nuevas direcciones , dijo Keith Spera, periodista de The Times Picayune/The New Orleans Advocate.

Y Boudreaux tiene planes para más; tal vez un álbum de percusión o un álbum con su hijo y su nieto, dice su representante, Rueben Williams.