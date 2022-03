Ana Mónica Rodríguez

Martes 1º de marzo de 2022, p. 7

En 35 años de carrera, el cantautor español Enrique Bunbury se ha subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250 mil y he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!

Con estas declaraciones, el ex líder la banda Héroes del Silencio anunció su retiro de los escenarios debido a un malestar que lo aqueja desde hace unos años y se manifiesta desde el momento que salgo de mi casa, comienzan los viajes y espectáculos; es un compendio de síntomas y dolores que me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al escenario .

El cantante, nacido en Zaragoza en 1967, en un mensaje en su Newsletter de febrero, aseguró que continuará su proceso creativo componiendo, grabando discos, pintando y escribiendo poesía.

Sobre su padecimiento, relató: He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De modo que lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira .

El intérprete de La chispa adecuada puntualizó: “He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en conciertos y giras. Las presentaciones de aquí a septiembre en Estados Unidos y España serán las últimas que haga.

“Desde hace unos años arrastro un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente desde la gira Mutaciones, entre 2015 y 2016, y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró entre 2017 y 2019.”

El paro de las giras internacionales por la pandemia, entre 2020 y 2021, me hizo pensar que quizá mi mal se había diluido; las ganas de rencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, eran una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana .

Tengo la edad, sostuvo Bunbury, para hacer este cambio importante en mi vida, así como el apoyo de mi familia y del mánager .

Antes de reconocer a su banda los Santos Inocentes y a su equipo técnico por el gran viaje enfatizó: Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí; el público que me entregó su cariño y amor en los más de mil 500 conciertos que he ofrecido en mi vida en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón.

Giras pendientes