Mónica Mateos-Vega, Néstor Jiménez, Roberto Garduño y Alejandro Ortiz

Periódico La Jornada

Martes 1º de marzo de 2022, p. 4

El Centro de Cultura Casa Lamm condenó de manera tajante el acto de discriminación que vivió el domingo Brígida Ricardo Matilde, indígena otomí, en el restaurante que opera en las instalaciones de esa institución, ubicada en la calle Álvaro Obregón de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

En un comunicado, además de ofrecer disculpas, el recinto explicó que la situación en la que incurrió uno de los empleados nada tiene que ver con los valores que por años han guiado nuestra labor en la promoción y la difusión cultural .

Lo acontecido fue difundido por el flautista Horacio Franco, quien en su cuenta de Twitter narró que la mañana del 27 de febrero, durante un desayuno que tuvo en ese lugar con Mardonio Carballo y Antonio Attolini, “con nosotros estaba sentada una compañera otomí con su indumentaria tradicional. Quiso pasar al baño de clientes y no la dejaron.

“La condujeron al baño de la cocina. Cuando nos dimos cuenta de que salió llorando por ese trato la auxiliamos varios de los invitados y finalmente el gerente le ofreció disculpas. Cuánto nos falta en este país para aprender que no se debe discriminar a nadie. ¡Es vergonzoso!

Horas después hablé con ella, su nombre es Brígida Ricardo Matilde, y me dijo lo triste y vulnerable que se siente aún, y (que) como vecina de la colonia Roma es objeto, por ser indígena, de constante discriminación. En una zona tan cosmopolita esto debería ser inconcebible.

El asunto llegó a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer comentó el incidente al pedir que se siga combatiendo la discriminación y el racismo, porque eso es parte del cambio, de la transformación. No al clasismo, no al racismo, no a la discriminación, no a la mentira .

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó los hechos y ordenó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) capitalino iniciar una investigación por el acto del que fue víctima Brígida Ricardo Matilde.

Es delito penal: Sheinbaum

Agregó que enviará también una carta a los directivos del centro cultural para expresar su condena por lo sucedido, además de que se dará todo el apoyo a la mujer y, si desea, se le dará brindará asesoría para que presente una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia local, pues, recordó, la discriminación es un delito penal.