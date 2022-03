Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 1º de marzo de 2022, p. 2

Madrid. Científicos de Cambridge desarrollaron un concepto eficiente para convertir bióxido de carbono en combustibles limpios y sostenibles, sin subproductos ni residuos indeseados.

Ya se había demostrado que los catalizadores biológicos o enzimas pueden producir combustibles de forma limpia utilizando fuentes de energía renovables, aunque con baja eficiencia.

La reciente investigación mejoró la efectividad de producción de combustible 18 veces en un laboratorio, lo que demuestra que las emisiones contaminantes de carbono se pueden transformar en combustibles verdes de forma exitosa sin desperdiciar energía. Los resultados se informan en dos artículos en Nature Chemistry y Proceedings of the National Academy of Sciences.

La mayoría de los métodos también producen subproductos no deseados, como el hidrógeno. Los científicos pueden alterar las condiciones químicas para minimizar la producción de éste, pero también se baja el rendimiento de la conversión de CO₂, por lo que se puede producir un combustible más limpio, aunque a costa de la eficiencia.

La prueba de concepto desarrollada por Cambridge se basa en enzimas aisladas de bacterias para impulsar las reacciones químicas que convierten el CO₂ en combustible, proceso llamado electrólisis.

Las enzimas son más eficientes que otros catalizadores, como el oro, pero son muy sensibles a su entorno químico local. Si éste no es exactamente el adecuado, se deshacen y las reacciones químicas son lentas.

En colaboración con un equipo de la Universidade Nova de Lisboa, los especialistas desarrollaron un método para mejorar la eficiencia de la electrólisis ajustando las condiciones de la solución con el fin de alterar el entorno local de las enzimas.