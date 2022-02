I

nsisto sobre el tema de la votación del 10 de abril próximo, llamada equívoca y mal intencionadamente Ley Federal de Revocación del Mandato. Veamos algunos datos referenciales. En la elección de 2018, que dio origen a la Presidencia de la República que hoy ejerce Andrés Manuel López Obrador, se instalaron más de 156 mil casillas. En ellas se recolectaron más de 56 millones de votos. En ese entonces la lista nominal de electores sumaba aproximadamente 89 millones de ciudadanos.

Dentro de un mes, según datos al 18 de febrero, el listado estará conformado por alrededor de 92.4 millones de personas. Pero… hay una pequeña desproporción: las casillas instaladas en 2018, ya lo dijimos, fueron 156 mil, las que se tienen previstas son apenas, 57 mil, es decir, 36.59 por ciento de las de hace tres años.

¿Se vale, pese a esta criminal desproporción, para que sea vinculante, exigir una participación de al menos 40 por ciento de ciudadanos inscritos, cuando subió a 93 millones? Al INE corresponde la propuesta. A Morena, la respuesta.

Estaba el pasado viernes 25 embebido en la lectura del Astillero del día, fuente cotidiana en la que me entero de lo que sí, o lo que no y, sobre todo, de lo que muy probablemente suceda en el ámbito de la política nacional, cuando mi vista periférica captó, en la noticia de al lado un nombre que me hizo respingar. De inmediato giré completamente el torso y entrecerré los ojos para, según yo, dar mayor rendimiento a las dioptrías de mis anteojos. Lo comprobé de inmediato. El nombre que de soslayo había registrado era Eduardo López Betancourt. Leí la nota de Gustavo Castillo García una y otra vez. No salía de mi asombro o, mejor dicho, de mis asombros. Ninguno de ellos era, por supuesto, el hecho de que el señor López Betancourt compareciera ante un juzgado federal acusado de graves delitos. Que yo recuerde las diversas ocasiones en las que su nombre sale a relucir o cuando aparece en las páginas de un diario siempre es protagonista en una locación que llamaríamos de barandilla. El escándalo y la reyerta son, tal parece, su estilo personal de vida y sus contrincantes, cualquiera que pueda granjearle unas cuantas líneas ágata. Los asombros que mencioné anteriormente corren por cuenta tanto del acusado como del señor juez. Del primero, por su innegable capacidad para sorprender a múltiples personas durante su larga y azarosa existencia. Sorprender en su acepción de engañar, engatusar, de lograr impresionar y conseguir con falsedades de todo tipo construir una imagen que nada tiene que ver con la calaña de la realidad. Entiendo que el señor López Betancourt es o era decano del profesorado de la Facultad de Derecho (y que este reconocimiento no tiene otro sustento que gozar de una edad provecta, a menos que seas decano de un jardín de niños). Me entero igualmente que precisamente, en razón de ese decanato, es el presidente del Tribunal Universitario. ¡Ay, senectud: cuántas barbaridades se cometen en tu nombre! El otro motivo de asombro, pero también de rabia e indignación, son las expresiones del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien exhibió sin pudor alguno no sólo la deplorable concepción que tiene de la profesión y del cargo que detenta (dije detenta), sino también de su nivel cultural ( lato sensu) y, por supuesto, su inteligencia, preparación y calidad moral.