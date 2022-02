De acuerdo con los cineastas, parte del problema es que mucha gente ve de forma deshumanizada a las personas que viven en las calles, y se convencen de que son responsables de su propia tragedia.

Sobre las causas que los empujaron a las calles, en el cortometraje se enumeran diversos factores como discapacidades, el rechazo de sus familias por ser trans y depresión. Esperamos que la cinta pueda brindar una nueva perspectiva, que le ponga rostro a lo que sucede , prosiguió Shenk. Son estadunidenses, son nuestros vecinos, tienen derechos, son personas .

Violencia contra mujeres

Los directores se ganaron la confianza de sus personajes trabajando con organizaciones de apoyo a las personas sin hogar. En vez de hablar con ellos de forma directa, Shenk colocó su cámara en albergues donde los sin techo participaron en entrevistas de análisis de vulnerabilidad y salió de la habitación para permitirles conversar de forma libre.

Uno de los momentos más conmovedores es cuando una mujer le dice a un trabajador social en un campamento improvisado que un hombre la ha golpeado nuevamente, lo que lleva al primero a llamar a un refugio para ayudarla a escapar.

Para las mujeres la violencia sexual es algo real , aseguró Shenk. No se me viene a la cabeza una sola de las que conocimos que no tenga una historia relacionada con esto .

Esperamos usar este corto momento de atención en nuestra pequeña película para abrir una conversación que permita a la gente tener un punto de vista que de otro modo no habrían tenido, comentan los directores.