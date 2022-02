Ap

Periódico La Jornada

Lunes 28 de febrero de 2022, p. 2

Londres. La FIFA recibió el rechazo tajante de varios países europeos por no expulsar de inmediato a Rusia de las eliminatorias de la Copa Mundial. El organismo rector del futbol ha tomado medidas que no dejan satisfechos a diversos actores internacionales, entre las cuales están la sanción de no jugar como local ni escuchar su himno previo a los partidos ni ondear su bandera.

En protesta contra la respuesta de la FIFA a la invasión de Rusia a Ucrania, Polonia reiteró que no enfrentará al país en un repechaje de las eliminatorias mundialistas que debe jugarse el 24 de marzo.

La decisión tomada por la FIFA hoy es inaceptable , tuiteó el presidente de la federación polaca Cezary Kulesza. No nos interesa participar en este juego de apariencias. Nuestra posición sigue intacta: la selección nacional de Polonia NO JUGARÁ con Rusia, sin importar el nombre del equipo .

La decisión unánime del Bureau del Consejo de la FIFA, conformado por los presidente de las seis confederaciones regionales, estableció que no se podrá utilizar la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen los equipos de la federación rusa.

La FIFA continuará su diálogo permanente con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas con el objeto de determinar cualquier medida o sanción adicionales, como una posible exclusión de las competiciones, que se podrían aplicar en caso de que la situación no mejore , señaló el ente rector del futbol mundial en un comunicado.

La FIFA adoptó un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo previo a la invasión de Ucrania, como sanción a los rusos por una trama de dopaje institucional. Esa sanción hizo que los rusos compitieran en los dos pasados Juegos Olímpicos como el equipo del Comité Olímpico de Rusia. La FIFA se había resistido a vetar el nombre de Rusia, aguardando si se clasifican o no al Mundial de Qatar.

El ganador del cruce entre rusos y polacos será local contra Suecia o la República Checa, cinco días después, por una plaza en el Mundial que se jugará en Qatar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.